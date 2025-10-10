Распутную учительницу обвинили в изнасиловании 12-летнего мальчика

В Новой Зеландии проходит судебное разбирательство против 53-летней школьной учительницы, которую обвиняют в изнасиловании 12-летнего мальчика. Она насиловала его в период с 31 января 2005-го по 1 января 2006 года. Об этом сообщает издание The Post.

В суд на учительницу подал мужчина, который утверждает, что она совращала, непристойно прикасалась и занималась с ним сексом. По его словам, в то время он присматривал за детьми учительницы. Свидетели подтвердили, что он действительно бывал в её доме в указанный период. Сама обвиняемая утверждает, что обвинения не соответствуют действительности. По её словам, в дом, где якобы произошли события, она переехала лишь в октябре 2005 года, а на новогодние праздники уезжала в родной город.

При этом женщина признала, что между ней и подростком произошёл один поцелуй, однако уточнила, что инициатором стал сам мальчик, после чего она оттолкнула его и пресекла дальнейшие попытки общения. Адвокаты учительницы настаивали на снятии обвинений, но судья отказался это сделать и заявил, что намерен заслушать показания дополнительных свидетелей для полной картины произошедшего.

Ранее в Великобритании учителя математики лишили права преподавать после развращающего поведения с ученицей. 46-летний преподаватель колледжа Урсулин в графстве Кент Том Филд воспользовался больничным, чтобы провести время со школьницей. Инцидент произошёл вскоре после того, как девушка завершила сдачу экзаменов. Сам педагог признал факт недопустимого поведения.