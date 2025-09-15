Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 19:47

В Англии учитель математики взял больничный для растления школьницы

Daily Star: В Англии педагог лишён права преподавать за развращение ученицы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

В Великобритании учитель математики навсегда лишился права преподавать после развратных действий с ученицей. Педагог использовал больничный, чтобы заняться сексом со школьницей, сообщает Daily Star.

46-летний Том Филд, преподаватель колледжа Урсулин в графстве Кент, признал ненадлежащее поведение с ученицей. Инцидент произошёл после того, как девушка сдала свой последний экзамен.

В июне 2023 года Филд повёл группу учеников в паб, чтобы отпраздновать окончание экзаменов. Затем, как предположили следователи, он намеренно попросил ученицу остаться, чтобы обсудить с ней что-то важное. На следующий день педагог отвёз девушку к себе домой под предлогом переодевания и вступил с ней в интимные отношения.

Менее чем через неделю после этого инцидента Филд, заявив о плохом самочувствии, взял больничный. Он вновь встретился с ученицей, чтобы провести время у себя дома. После того как информация о случившемся всплыла, началось расследование. На фоне возникшего скандала Филд уволился, и его лишили права преподавать в учебных учреждениях Великобритании.

Семья купила на аукционе склад и нашла внутри останки двух детей
Семья купила на аукционе склад и нашла внутри останки двух детей

Ранее Life.ru рассказывал, как в бруклинском районе Нью-Йорка 43-летний мужчина проник в частный дом через кухонное окно и изнасиловал 71-летнюю женщину. После преступник сбежал с пижамными штанами жертвы. На следующий день его задержали. Расследование установило, что он является рецидивистом с обширной историей сексуальных преступлений. Помимо данного инцидента, мужчина также обвиняется в домогательствах к другой женщине.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Великобритания
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar