В Англии учитель математики взял больничный для растления школьницы

В Великобритании учитель математики навсегда лишился права преподавать после развратных действий с ученицей. Педагог использовал больничный, чтобы заняться сексом со школьницей, сообщает Daily Star.

46-летний Том Филд, преподаватель колледжа Урсулин в графстве Кент, признал ненадлежащее поведение с ученицей. Инцидент произошёл после того, как девушка сдала свой последний экзамен.

В июне 2023 года Филд повёл группу учеников в паб, чтобы отпраздновать окончание экзаменов. Затем, как предположили следователи, он намеренно попросил ученицу остаться, чтобы обсудить с ней что-то важное. На следующий день педагог отвёз девушку к себе домой под предлогом переодевания и вступил с ней в интимные отношения.

Менее чем через неделю после этого инцидента Филд, заявив о плохом самочувствии, взял больничный. Он вновь встретился с ученицей, чтобы провести время у себя дома. После того как информация о случившемся всплыла, началось расследование. На фоне возникшего скандала Филд уволился, и его лишили права преподавать в учебных учреждениях Великобритании.