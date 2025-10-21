На Урале поймали педофила, убившего девочку 14 лет назад

В Первоуральске задержали педофила, который изнасиловал и убил несовершеннолетнюю девочку в 2011 году в городе Нягань ХМАО. Преступление начали заново расследовать в 2022 году при помощи биологических следов и ДНК-профилей. Об этом сообщает телеграм-канал СК России.

Педофила поймали спустя 14 лет после преступления. Видео © Telegram / Следком

В конце апреля 2011 года в коллекторе микрорайона «Восточный» было обнаружено тело девочки. Расследование, к сожалению, не привело к установлению виновного, и дело было временно закрыто.

Спустя 11 лет, в 2022 году, следователи и сотрудники уголовного розыска возобновили расследование. Они провели масштабную проверку, опросив более двух тысяч мужчин, проживавших в Нягани в 2011 году. У этих мужчин были взяты образцы ДНК для сравнения с генетическим следом, обнаруженным на месте преступления.

В результате экспертизы был установлен подозреваемый – 39-летний житель Нягани, ранее имевший судимость. После взятия образца ДНК мужчина скрылся от следствия. Ему были заочно предъявлены обвинения в убийстве несовершеннолетней, изнасиловании и других насильственных действиях. Подозреваемый был объявлен в международный розыск, и суд вынес решение о его заочном аресте.

Накануне, 20 октября, подозреваемый был задержан в городе Первоуральске. Он пытался скрыть свою личность, назвавшись чужим именем, но ДНК-тест подтвердил его настоящую личность. В ближайшее время задержанного доставят в Югру для проведения допроса.

Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге арестовали педофила, который вовлекал детей в употребление наркотиков и совершал в отношении несовершеннолетних неприемлемые действия. Ему предъявлено обвинение по девяти эпизодам преступлений.