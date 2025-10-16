В Петербурге арестовали педофила, который накачивал детей наркотиками и насиловал

В Петербурге под стражу отправили мужчину, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает региональное управление СУ СКР.

Задержанный в Петербурге мужчина. Фото © Telegram / Питерский Следком

Согласно версии следствия, преступления имели место с сентября 2023 года по январь 2025 года в офисе и квартире. Подозреваемый вовлекал детей в употребление наркотиков и совершал в отношении несовершеннолетних неприемлемые действия. Ему предъявлено обвинение по девяти эпизодам преступлений, а также в незаконном производстве непристойных материалов и приобретении запрещённых веществ.

«В настоящее время установлены четверо несовершеннолетних, пострадавших от действий фигуранта», — уточняют в СК.

Следствие не исключает, что от действий мужчины могли пострадать и другие дети. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей.

