Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 14:24

В Петербурге арестовали педофила, который накачивал детей наркотиками и насиловал

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В Петербурге под стражу отправили мужчину, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает региональное управление СУ СКР.

Задержанный в Петербурге мужчина. Фото © Telegram / Питерский Следком

Задержанный в Петербурге мужчина. Фото © Telegram / Питерский Следком

Согласно версии следствия, преступления имели место с сентября 2023 года по январь 2025 года в офисе и квартире. Подозреваемый вовлекал детей в употребление наркотиков и совершал в отношении несовершеннолетних неприемлемые действия. Ему предъявлено обвинение по девяти эпизодам преступлений, а также в незаконном производстве непристойных материалов и приобретении запрещённых веществ.

«В настоящее время установлены четверо несовершеннолетних, пострадавших от действий фигуранта», — уточняют в СК.

Следствие не исключает, что от действий мужчины могли пострадать и другие дети. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей.

В Москве охранника-педофила, поцеловавшего 10-летнюю девочку, осудили на 12,5 лет колонии
В Москве охранника-педофила, поцеловавшего 10-летнюю девочку, осудили на 12,5 лет колонии

Ранее в Перми задержали насильника, напавшего на двух 14-летних девочек. Мужчина в балаклаве кинулся на них во время прогулки по эко-тропе, одна убежала сразу, а вторую он смог схватить и попытался изнасиловать, но наткнулся на отчаянное сопротивление. Девочка сумела отбиться от нападавшего.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar