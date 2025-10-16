В Москве охранника-педофила, поцеловавшего 10-летнюю девочку, осудили на 12,5 лет колонии

В Москве охранник музыкальной школы был осуждён на 12,5 лет колонии строгого режима за сексуальные домогательства к десятилетней девочке. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по столице, передаёт сайт MK.Ru.

В суде охранник пытался оправдать свои действия, утверждая, что из-за отсутствия собственных детей он хотел таким странным способом реализовать отцовские чувства и не видел в своём поступке ничего предосудительного. Суд счёл эти доводы несостоятельными и вынес суровый приговор.

Также выяснилось, что у мужчины уже была судимость — в 2007 году он получил 5 лет за причинение тяжкого вреда здоровью. Однако на работу его взяли без проверки биографии. Его жена, устраивая супруга в частную охранную компанию, сознательно солгала об отсутствии у него судимости.

Напомним, происшествие случилось на Солнцевском проспекте в российской столице. Ученица пришла на урок игры на гитаре, где её встретил пожилой охранник из частного предприятия. По словам потерпевшей, она действительно общалась с пенсионером какое-то время, но инициатива всегда исходила от него. В один день охранник неожиданно поцеловал девочку в губы, его задержали.