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5 июня, 16:10

«Хотел успокоить»: Охранник музыкальной школы в Москве поцеловал 10-летнюю девочку

Пятый канал: Охранник поцеловал 10-летнюю ученицу музыкальной школы в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HTWE

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HTWE

В московской музыкальной школе охранник поцеловал 10-летнюю девочку. По его словам, он это сделал, чтобы якобы поднять ребёнку настроение и успокоить. Правоохранители разбираются в произошедшем, возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам школьницы, 67-летний охранник уже несколько раз подходил к ней до инцидента. Мужчина работает в музыкалке всего месяц. Он зарегистрирован в Астраханской области и периодически приезжает в столицу.

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Ранее суд в Москве дал 9 лет колонии отцу, развратившему дочь в день смерти её матери. Под предлогом «душевного разговора» он забрался к ребёнку в кровать и начал домогаться её. Как выяснилось, семья вела асоциальный образ жизни — отец неоднократно судим за наркотики, кражи и насилие, а родители злоупотребляли алкоголем.

Полина Никифорова
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