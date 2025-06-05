«Хотел успокоить»: Охранник музыкальной школы в Москве поцеловал 10-летнюю девочку
Пятый канал: Охранник поцеловал 10-летнюю ученицу музыкальной школы в Москве
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В московской музыкальной школе охранник поцеловал 10-летнюю девочку. По его словам, он это сделал, чтобы якобы поднять ребёнку настроение и успокоить. Правоохранители разбираются в произошедшем, возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает Пятый канал.
По словам школьницы, 67-летний охранник уже несколько раз подходил к ней до инцидента. Мужчина работает в музыкалке всего месяц. Он зарегистрирован в Астраханской области и периодически приезжает в столицу.
Ранее суд в Москве дал 9 лет колонии отцу, развратившему дочь в день смерти её матери. Под предлогом «душевного разговора» он забрался к ребёнку в кровать и начал домогаться её. Как выяснилось, семья вела асоциальный образ жизни — отец неоднократно судим за наркотики, кражи и насилие, а родители злоупотребляли алкоголем.