Поили и насиловали сутки: В деле беглых педофилов с Урала появился новый поворот

В Свердловской области нашли расхождения в показаниях 15-летней школьницы, которая обвинила в изнасиловании 32-летнего Александра Шаньгина и его 30-летнего друга Александра Быкова. В беседе с E1.RU адвокат Виктор Бочкарёв объяснил, что обвинение основано исключительно на «противоречивых» воспоминаниях девочки.

«Девушка познакомилась с парнями в соцсетях, в переписках говорила, что ей 16 лет, они договорились встретиться, провести время. Школьница ушла из дома, её не было сутки, и родственники обратились в полицию. Через друзей выяснилось, где она находится. Связались с парнями, сказали, чтобы её домой отправили. В отделении она себя вела спокойно, адекватно, не нервничала. Мама тогда также написала расписку, что претензий не имеет, с дочерью всё в порядке. Но позже девочка сказала маме, что у неё был контакт с Шаньгиным, причём на тот момент она утверждала, что вступила в связь добровольно», — говорит Бочкарёв.

Медицинская экспертиза, проведённая через неделю после предполагаемого преступления, не выявила у девочки никаких следов насилия, даже царапин. Позднее школьница заявила следователям, что мужчины избивали и заламывали её. Он напомнил, что следователи провели проверку и вынесли отказ в возбуждении уголовного дела. Тогда Шаньгина опрашивали, он успешно прошёл полиграф. Но семья пострадавшей не согласилась с отказом СК, обратившись в СМИ и к депутату Госдумы. В итоге поднялся резонанс, и проверку возобновили. Тогда и появился второй обвиняемый Быков, которого в первоначальных показаниях девочки вообще не было.

В суде Шаньгин признал факт интимной связи с девочкой, утверждая, что она была добровольной, а Быков полностью отрицал свою вину. Адвокат отметил, что в ходе допросов школьница постоянно меняла показания, и каждая новая версия становилась всё более драматичной.

«Во время психолого-психиатрической экспертизы девочка вообще третью версию рассказывала: якобы её заперли в другом доме, совершенно другого мужчины. Также она утверждала, что её удерживали насильно в частном доме. Однако выяснилось, что длительное время она находилась в доме одна. Почему она не сбежала, находясь на первом этаже? Пострадавшая объяснила, что не смогла открыть окна, а телефон её разрядился. Кроме того, свидетели в суде подтвердили, что девушка и ранее вступала в половые контакты с мужчинами, это не был её первый опыт» — объяснил Бочкарёв.

Психологическое заключение показало, что девушка не является патологической лгуньей, однако её знакомые отмечали склонность ко лжи в бытовых ситуациях. В последних показаниях школьница якобы признала, что не была до конца честной на предыдущих допросах. Она заявила, что боится мать и призналась в обмане относительно того, что её насильно затащили в дом и заставляли употреблять алкоголь. Сейчас осужденные намерены добиваться справедливости в апелляционном суде.

Шаньгин и Быков были признаны виновными в изнасиловании и в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении школьницы. Первый задержанный приговорён к 11 годам и шести месяцам, а второй — к 10 годам колонии строгого режима. Оба подсудимых, находившиеся под подпиской о невыезде и посещавшие все заседания, скрылись в день оглашения приговора и объявлены в розыск.