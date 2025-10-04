Суд арестовал педофила за попытку украсть девочку в Балашихе

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 39-летнего мужчины, обвиняемого в похищении восьмилетней девочки в Балашихе, которую чудом спас случайный прохожий. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

В прокуратуре уточнили, что обвиняемый родился и зарегистрирован в другом регионе России. Мужчина не имеет постоянной регистрации на территории Московской области и не признаёт свою вину в инкриминируемом ему преступлении. В ходе судебного заседания 39-летний возражал против заключения под стражу, а также просил суд избрать ему более мягкую меру пресечения, однако суд отклонил его ходатайство.