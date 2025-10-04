Суд арестовал педофила за попытку украсть девочку в Балашихе
Суд заключил под стражу обвиняемого в похищении 8-летней девочки в Балашихе
39-летний обвиняемый. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 39-летнего мужчины, обвиняемого в похищении восьмилетней девочки в Балашихе, которую чудом спас случайный прохожий. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
Обвиняемый в зале суда. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области
«С учётом позиции Балашихинской городской прокуратуры суд избрал 39-летнему обвиняемому в похищении ребёнка меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 декабря 2025 года», — говорится в официальном сообщении ведомства.
В прокуратуре уточнили, что обвиняемый родился и зарегистрирован в другом регионе России. Мужчина не имеет постоянной регистрации на территории Московской области и не признаёт свою вину в инкриминируемом ему преступлении. В ходе судебного заседания 39-летний возражал против заключения под стражу, а также просил суд избрать ему более мягкую меру пресечения, однако суд отклонил его ходатайство.
Напомним, что вечером 1 октября в Балашихе, у магазина на улице Карла Маркса, произошла попытка похищения второклассницы. Мужчина схватил девочку за руку. Испуганная реакция ребёнка и вмешательство прохожего спугнули нападавшего. Депутат Госдумы Михаил Романов выступил с инициативой наградить молодого человека за его храбрость и предотвращение преступления.
