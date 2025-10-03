Пенсионер полгода насиловал десятилетнюю девочку в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали 68-летнего пенсионера, который многократно домогался 10-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по городу и Ленинградской области.

Согласно официальному сообщению, 3 октября в полицию Выборгского района поступила информация о том, что в период с 20 марта по 23 августа 2023 года подозреваемый, находясь в посёлке Парголово, неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери своего знакомого.

«С 20 марта по 23 августа 68-летний мужчина, находясь в посёлке Парголово, неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней дочери знакомого», — заявили в ведомстве.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней). Сотрудники уголовного розыска Выборгского района Санкт-Петербурга задержали подозреваемого и передали его в следственные органы для проведения дальнейших процессуальных действий. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.