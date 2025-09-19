Интервидение
19 сентября, 19:17

В Липецкой области осудили педофила-рецидивиста, который совратил 34 ребёнка

В Липецкой области мужчину приговорили к 24 годам за совращение 34 детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rawf8

В Липецкой области осудили рецидивиста, который из колонии совращал детей через Интернет. Его жертвами стали 34 ребёнка в возрасте от 6 до 15 лет. Приговор — 24 года строгого режима — огласили по итогам расследования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

«Установлено, что в 2022 году осуждённый, отбывая в одном из исправительных учреждений Липецкой области наказание за совершение преступлений против половой неприкосновенности, вёл активную переписку в социальных сетях с несовершеннолетними», — говорится в сообщении.

