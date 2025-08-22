Суд вынес приговор педофилу, зверски убившему 8-летнюю девочку под Ростовом

Ростовский областной суд вынес пожизненный приговор 26-летнему Руслану Шингирею, который изнасиловал и убил 8-летнюю школьницу в станице Ольгинской. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

«Мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений в отношении 8-летней девочки. <...> Он признан виновным в совершении ряда преступлений, а именно: похищение человека, изнасилование, совершение насильственных действий сексуального характера, а также убийство, совершённое с особой жестокостью и в ходе похищения», — заявили в ведомстве.

Педофил в зале суда в ожидании приговора. Видео © Telegram / Don Mash

Отмечается, что процесс по этому резонансному делу проходил в закрытом формате.

Преступление было совершено в мае прошлого года, когда осужденный, заметив незнакомую девочку, возвращавшуюся из магазина, силой посадил её в автомобиль под предлогом довезти до дома. Вывезя ребёнка в безлюдную местность, он совершил насильственные действия сексуального характера, а затем убил потерпевшую, пытаясь скрыть следы преступления.

Следствие установило, что злоумышленник действовал с особой жестокостью: после совершения преступления он бросил тело в лесополосе с пакетом на голове.

Подсудимый полностью признал свою вину в ходе следствия.

Назначенное наказание — пожизненное лишение свободы — является максимальным по статьям об убийстве и сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего. Приговор ещё не вступил в законную силу.