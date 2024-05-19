На шее девочки, убитой под Ростовом, нашли пакет
На шее девочки, убитой под Ростовом-на-Дону, нашли пакет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Стали известны подробности жестокого убийства девочки под Ростовом-на-Дону. На шее погибшей обнаружили пакет, им она и была задушена, сообщает aif.ru.
Напомним, что школьница ушла в магазин, однако не вернулась домой, тогда родители начали её искать, а после вызвали полицию. Сотрудники быстро выяснили, что ребёнка увёз водитель проезжавшего мимо эвакуатора. Машину вычислили по спутнику и задержали. Тело ребёнка было обнаружено в лесополосе недалеко от станицы Ольгинской с признаками удушения.
Оперативники быстро вышли на след виновного, так как он оставил на месте преступления электронную сигарету, а позже путался в показаниях. Ранее Life.ru показывал видео, как сотрудниками спецслужб ведётся тщательный осмотр места, где нашли тело девочки. Видеозапись с допроса убийцы также демонстрировалась следствием.