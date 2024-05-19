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19 мая, 06:18

На шее девочки, убитой под Ростовом, нашли пакет

На шее девочки, убитой под Ростовом-на-Дону, нашли пакет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

На шее девочки, убитой под Ростовом-на-Дону, нашли пакет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Стали известны подробности жестокого убийства девочки под Ростовом-на-Дону. На шее погибшей обнаружили пакет, им она и была задушена, сообщает aif.ru.

Напомним, что школьница ушла в магазин, однако не вернулась домой, тогда родители начали её искать, а после вызвали полицию. Сотрудники быстро выяснили, что ребёнка увёз водитель проезжавшего мимо эвакуатора. Машину вычислили по спутнику и задержали. Тело ребёнка было обнаружено в лесополосе недалеко от станицы Ольгинской с признаками удушения.

Под Ростовом задержали убийцу 8-летней девочки, тело которой нашли в лесополосе
Под Ростовом задержали убийцу 8-летней девочки, тело которой нашли в лесополосе

Оперативники быстро вышли на след виновного, так как он оставил на месте преступления электронную сигарету, а позже путался в показаниях. Ранее Life.ru показывал видео, как сотрудниками спецслужб ведётся тщательный осмотр места, где нашли тело девочки. Видеозапись с допроса убийцы также демонстрировалась следствием.

Мирон Сидоров
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