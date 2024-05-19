На шее девочки, убитой под Ростовом, нашли пакет

Стали известны подробности жестокого убийства девочки под Ростовом-на-Дону. На шее погибшей обнаружили пакет, им она и была задушена, сообщает aif.ru.

Напомним, что школьница ушла в магазин, однако не вернулась домой, тогда родители начали её искать, а после вызвали полицию. Сотрудники быстро выяснили, что ребёнка увёз водитель проезжавшего мимо эвакуатора. Машину вычислили по спутнику и задержали. Тело ребёнка было обнаружено в лесополосе недалеко от станицы Ольгинской с признаками удушения.