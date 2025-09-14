Беглый педофил из Инзы успел добраться до другого региона
В Пензенской области поймали педофила из Инзы, сбежавшего из-под надзора
Правоохранительные органы задержали педофила, сбежавшего из-под административного надзора в городе Инза Ульяновской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Инсайд Ульяновск», ссылаясь на информированный источник.
«Задержали в Пензенской области», — передаёт издание.
Задержанный был осуждён в 2000-х годах за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. Освободившись из колонии в июне этого года, он нарушил условия надзора, срезав электронный браслет, после чего скрылся от правоохранителей. Информацию о его побеге подтвердили официальные представители полиции.
