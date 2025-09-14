Единый день голосования
14 сентября, 14:18

Беглый педофил из Инзы успел добраться до другого региона

В Пензенской области поймали педофила из Инзы, сбежавшего из-под надзора

Обложка © Управление МВД России по Ульяновской области

Правоохранительные органы задержали педофила, сбежавшего из-под административного надзора в городе Инза Ульяновской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Инсайд Ульяновск», ссылаясь на информированный источник.

«Задержали в Пензенской области», — передаёт издание.

Задержанный был осуждён в 2000-х годах за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. Освободившись из колонии в июне этого года, он нарушил условия надзора, срезав электронный браслет, после чего скрылся от правоохранителей. Информацию о его побеге подтвердили официальные представители полиции.

Ранее Ростовский областной суд вынес пожизненный приговор 26-летнему Руслану Шингирею. Он изнасиловал и убил 8-летнюю школьницу в станице Ольгинской. Подсудимый полностью признал свою вину в ходе следствия.

Александра Мышляева
