На Урале два педофила изнасиловали 15-летнюю девочку и сбежали от суда. Их объявили в розыск

В Свердловской области двое жителей Алапаевска, обвиняемых в совершении особо тяжкого преступления против несовершеннолетней, скрылись от правосудия перед оглашением приговора. Информацию об этом распространил адвокат пострадавшей стороны Сергей Самков.

Александр Шаньгин и Александр Быков, находившиеся под подпиской о невыезде по делу об изнасиловании 15-летней школьницы, не явились в Алапаевский городской суд для оглашения приговора. Суд уже заочно назначил Шаньгину 11,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, а Быкову — 10 лет, после чего обоих объявили в федеральный розыск. По версии следствия, 24 января 2024 года мужчины совершили насильственные действия сексуального характера в отношении подростка, зная её возраст.

«Накануне Алапаевский горсуд вынес приговор и объявил в федеральный розыск двух жителей Алапаевска за совершение особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего ребёнка», — написал Самков в соцсетях.

