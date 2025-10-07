Валдайский форум
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

7 октября, 18:02

На Урале два педофила изнасиловали 15-летнюю девочку и сбежали от суда. Их объявили в розыск

Обложка © Telegram / Уральский Городовой

В Свердловской области двое жителей Алапаевска, обвиняемых в совершении особо тяжкого преступления против несовершеннолетней, скрылись от правосудия перед оглашением приговора. Информацию об этом распространил адвокат пострадавшей стороны Сергей Самков.

Александр Шаньгин и Александр Быков, находившиеся под подпиской о невыезде по делу об изнасиловании 15-летней школьницы, не явились в Алапаевский городской суд для оглашения приговора. Суд уже заочно назначил Шаньгину 11,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, а Быкову — 10 лет, после чего обоих объявили в федеральный розыск. По версии следствия, 24 января 2024 года мужчины совершили насильственные действия сексуального характера в отношении подростка, зная её возраст.

«Накануне Алапаевский горсуд вынес приговор и объявил в федеральный розыск двух жителей Алапаевска за совершение особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего ребёнка», — написал Самков в соцсетях.

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 39-летнего мужчины, обвиняемого в похищении восьмилетней девочки в Балашихе. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области, с учётом позиции Балашихинской городской прокуратуры подозреваемый будет содержаться под стражей до 2 декабря 2025 года.

