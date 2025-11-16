Россия и США
16 ноября, 01:22

Начавшийся после атаки ВСУ пожар потушили в многоэтажке Волгограда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorgev

После ночной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Волгоград в одном из жилых домов произошёл пожар, который был оперативно ликвидирован. Об этом сообщила администрация Волгоградской области.

«Пожар на Кропоткина потушен», — уведомили в областной администрации.

В Волгограде украинский БПЛА врезался в многоэтажный жилой дом, вызвав пожар

Напомним, в Волгограде были повреждены фасады и остекление многоквартирных домов, а также прилегающая к ним территория. Также пострадали три человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Прокуратура следит за соблюдением прав пострадавших. В Волгограде откроют два пункта временного размещения для обеспечения безопасности жителей на время работы сапёров.

Алена Пенчугина
