Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в жилой многоквартирный дом в Волгограде, вызвав пожар. Об этом сообщает SHOT. Жители города рассказали о более чем десяти взрывах, прозвучавших над городом.

В Волгограде украинский БПЛА врезался в многоэтажный жилой дом. Фото © SHOT

По словам очевидцев, работала система противовоздушной обороны по украинским беспилотникам. В небе были слышны звуки моторов и видны вспышки. Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Ранее расчёты ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над рядом регионов России в течение четырёх часов. Наибольшее количество дронов — 17 — сбили над Ростовской областью. 12 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью. По три беспилотника уничтожили над Воронежской областью и территорией Республики Крым. Ещё один дрон перехватили над Саратовской областью.