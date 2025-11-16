Россия и США
15 ноября, 21:06

Временные ограничения на полёты ввели в аэропортах Пензы и Самары

Обложка © Life.ru

Аэропорты Пензы и Самары (Курумоч) ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Причина введения ограничений — обеспечение безопасности полётов.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что расчёты ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над рядом регионов России в течение четырёх часов. Наибольшее количество дронов сбили над Ростовской областью (17 БПЛА) и Белгородской областью (12 БПЛА). Также сообщалось об уничтожении беспилотников над Воронежской и Саратовской областями, а также над территорией Республики Крым.

Антон Голыбин
