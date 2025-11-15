Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 20:56

Расчёты ПВО уничтожили 36 украинских дронов над регионами России за четыре часа

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за четыре часа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В период с 19:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество дронов — 17 — сбили над Ростовской областью. 12 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью. По три беспилотника уничтожили над Воронежской областью и территорией Республики Крым. Ещё один дрон перехватили над Саратовской областью.

За четыре часа над российскими регионами сбили восемь украинских БПЛА
За четыре часа над российскими регионами сбили восемь украинских БПЛА

Ранее количество абонентов, оставшихся без электричества в Запорожской области, возросло до 66 тысяч. Это произошло из-за повторных атак ВСУ по объектам критической инфраструктуры. Противник продолжает массированные атаки с применением беспилотных летательных аппаратов по прифронтовым территориям области. В результате очередного удара по энергетическим объектам без электроснабжения остались дополнительные 33 тысячи потребителей. В настоящее время от электроэнергии отключены абоненты Васильевского и Токмакского районов.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar