За четыре часа над российскими регионами сбили восемь украинских БПЛА

За четыре часа, с 14:00 до 18:00 15 ноября, российские средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, три аппарата были сбиты над Белгородской областью, три – над Крымом, а также по одному над Курской и Брянской областями.

Ранее сообщалось, что новая атака ВСУ по Запорожской области оставила без света 44 тысячи человек. В настоящее время энергетики оперативно проводят восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть электричество и свести к минимуму ущерб от атаки.