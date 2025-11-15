Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 15:49

За четыре часа над российскими регионами сбили восемь украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

За четыре часа, с 14:00 до 18:00 15 ноября, российские средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, три аппарата были сбиты над Белгородской областью, три – над Крымом, а также по одному над Курской и Брянской областями.

Средства ПВО за ночь уничтожили 64 дрона ВСУ
Средства ПВО за ночь уничтожили 64 дрона ВСУ

Ранее сообщалось, что новая атака ВСУ по Запорожской области оставила без света 44 тысячи человек. В настоящее время энергетики оперативно проводят восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть электричество и свести к минимуму ущерб от атаки.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar