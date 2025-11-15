Новая атака ВСУ по Запорожской области оставила без света 44 тысячи человек

Количество абонентов в Запорожской области, лишившихся электроснабжения в результате атак ВСУ на критическую инфраструктуру, возросло до 44 тысяч. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его информации, произошла очередная атака вражеских БПЛА на критически важный объект, что привело к перебоям с электроснабжением в Днепрорудном и соседних сёлах.

«Без электроснабжения временно остались около 44 тысячи абонентов. Энергетики занимаются восстановительными работами», — написал Балицкий в Telegram-канале.

До этого Балицкий сообщал, что подстанция Васильевской РЭС в Запорожской области была повреждена при ударе ВСУ. На время ремонта без света остались около 5 тысяч жителей региона.

Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС произошло отключение линии электропередачи «Днепровская» из-за срабатывания системы автоматической защиты. Это одна из двух линий, необходимых для обеспечения работы собственных систем ЗАЭС. На данный момент собственные нужды АЭС запитаны от линии «Ферросплавная-1».