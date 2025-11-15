Около пяти тысяч абонентов остались без света после атаки ВСУ на Запорожскую область

Электроснабжение около пяти тысяч потребителей в Запорожской области было нарушено из-за повреждений, нанесённых ВСУ подстанции Васильевской РЭС и объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.





«На время проведения аварийно-восстановительных работ будет отключена часть абонентов сёл Малая и Великая Белозёрка, Орлянское, Видножино, Ясная Поляна, всего около пяти тысяч абонентов», — написал Балицкий в Telegram-канале.

В настоящее время энергетики оперативно проводят восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть электричество и свести к минимуму ущерб от атаки.

Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС произошло отключение линии электропередачи «Днепровская» из-за срабатывания системы автоматической защиты. Это одна из двух линий, необходимых для обеспечения работы собственных систем ЗАЭС. На данный момент собственные нужды АЭС запитаны от линии «Ферросплавная-1».