15 ноября, 13:56

Около пяти тысяч абонентов остались без света после атаки ВСУ на Запорожскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mushrooms Art

Электроснабжение около пяти тысяч потребителей в Запорожской области было нарушено из-за повреждений, нанесённых ВСУ подстанции Васильевской РЭС и объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«На время проведения аварийно-восстановительных работ будет отключена часть абонентов сёл Малая и Великая Белозёрка, Орлянское, Видножино, Ясная Поляна, всего около пяти тысяч абонентов», — написал Балицкий в Telegram-канале.

В настоящее время энергетики оперативно проводят восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть электричество и свести к минимуму ущерб от атаки.

Средства ПВО за ночь уничтожили 64 дрона ВСУ
Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС произошло отключение линии электропередачи «Днепровская» из-за срабатывания системы автоматической защиты. Это одна из двух линий, необходимых для обеспечения работы собственных систем ЗАЭС. На данный момент собственные нужды АЭС запитаны от линии «Ферросплавная-1».

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Запорожская область
