15 ноября, 05:07

Средства ПВО за ночь уничтожили 63 дрона ВСУ

Обложка © GigaChat

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об отражении воздушных атак. Согласно заявлению российского военного ведомства, за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) России успешно перехватили и ликвидировали в общей сложности 64 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

В ведомстве уточнили, что эта операция проводилась в период с 23:00 по московскому времени 14 ноября до 7:00 утра 15 ноября. Было отмечено, что уничтожение дронов произошло над обширной территорией Российской Федерации. В частности, наибольшее количество перехватов зафиксировано над Рязанской областью — там было сбито 25 аппаратов. Кроме того, 17 БПЛА были уничтожены над Ростовской областью, 8 — над Тамбовской областью, 5 — над Воронежской, по два аппарата — над Белгородской, Саратовской и Липецкой областями. По одному беспилотнику было перехвачено в небе над Тульской, Самарской областями и над Республикой Татарстан.

А в ночь на 14 ноября ВСУ предприняли очередную попытку атаки российских регионов — всего за ночь сбили 216 вражеских объектов. По данным Минобороны, 66 БПЛА сбили над Кубанью. Сильнее всего пострадал Новороссийск.

Оксана Попова
