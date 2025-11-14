Россия и США
14 ноября, 20:34

Расчёты ПВО уничтожили 13 беспилотников над регионами России за три часа

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 13 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за три часа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

По пять беспилотников сбили над Ростовской областью и территорией Республики Крым. По одному БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.

Ранее украинские военнослужащие признали, что армия испытывает серьёзный дефицит личного состава. По словам одного из бойцов, стране не хватает пилотов, средств и подготовленных людей, а пополнять пехоту практически никто не желает. Другой военный уточнил, что численность сил на фронте в 3–5 раз меньше необходимого уровня. Схожие заявления ранее делала и волонтёр и глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская, отмечая, что из-за нехватки людей фронт «трещит по швам».

Алена Пенчугина
