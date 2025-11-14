Россия и США
14 ноября, 18:20

Силы ПВО поразили три дрона ВСУ над акваторией Чёрного моря

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три украинских беспилотника самолётного типа над Чёрным морем. Об этом заявило Министерство обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, перехват вражеских БПЛА был осуществлён в промежутке с 18:00 до 20:00 по московскому времени.

Глава «Росатома» рассказал о ночной атаке дронов ВСУ на Нововоронежскую АЭС
Глава «Росатома» рассказал о ночной атаке дронов ВСУ на Нововоронежскую АЭС

А минувшей ночью ВСУ предприняли очередную попытку атаки российских регионов — всего за ночь сбили 216 вражеских объектов. По данным Минобороны, 66 БПЛА сбили над Кубанью. Сильнее всего пострадал Новороссийск.

