Силы ПВО поразили три дрона ВСУ над акваторией Чёрного моря
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три украинских беспилотника самолётного типа над Чёрным морем. Об этом заявило Министерство обороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, перехват вражеских БПЛА был осуществлён в промежутке с 18:00 до 20:00 по московскому времени.
А минувшей ночью ВСУ предприняли очередную попытку атаки российских регионов — всего за ночь сбили 216 вражеских объектов. По данным Минобороны, 66 БПЛА сбили над Кубанью. Сильнее всего пострадал Новороссийск.
