Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 12:15

Глава «Росатома» рассказал о ночной атаке дронов ВСУ на Нововоронежскую АЭС

Обложка © Wikipedia / Kitashovroman

Обложка © Wikipedia / Kitashovroman

В результате атаки беспилотников на Нововоронежскую АЭС в ночь на 13 ноября, несколько энергоблоков были временно выведены из эксплуатации. Однако, к утру четверга, станция вернулась к своей полной проектной мощности. Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв. По его словам, обломки сбитых дронов вывели из строя распределительное устройство, что потребовало уменьшения мощности станции.

«Ремонтно-восстановительные работы прошли очень быстро, очень профессионально. Уже вчера к 11 утра станция была возвращена номинальную проектную мощность, продолжила вырабатывать электроэнергию», — сказал он журналистам.

Как отметил глава «Росатома», благодаря оперативным мерам сетевых служб и надежности оборудования электростанции, российская энергосистема избежала серьёзных проблем.

По словам Лихачёва, участившиеся атаки украинских вооруженных сил на российские атомные объекты расцениваются в «Росатоме» как ответ Киева на успехи российских войск на фронте. Россия уведомила МАГАТЭ о произошедших инцидентах и выразила серьезную обеспокоенность недопустимостью подобных действий.
Нововоронежская АЭС имени В.А. Сидоренко, расположенная в 45 километрах к югу от Воронежа на берегу Дона, начала свою работу в 1964 году. На станции функционируют семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, три из которых уже не используются.
Гросси: МАГАТЭ добилось локального прекращения огня у Запорожской АЭС
Гросси: МАГАТЭ добилось локального прекращения огня у Запорожской АЭС

А минувшей ночью ВСУ предприняли очередную попытку атаки российских регионов — всего за ночь сбили 216 вражеских объектов. По данным Минобороны, 66 БПЛА сбили над Кубанью. Сильнее всего пострадал Новороссийск.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Росатом
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar