Глава «Росатома» рассказал о ночной атаке дронов ВСУ на Нововоронежскую АЭС
Обложка © Wikipedia / Kitashovroman
В результате атаки беспилотников на Нововоронежскую АЭС в ночь на 13 ноября, несколько энергоблоков были временно выведены из эксплуатации. Однако, к утру четверга, станция вернулась к своей полной проектной мощности. Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв. По его словам, обломки сбитых дронов вывели из строя распределительное устройство, что потребовало уменьшения мощности станции.
«Ремонтно-восстановительные работы прошли очень быстро, очень профессионально. Уже вчера к 11 утра станция была возвращена номинальную проектную мощность, продолжила вырабатывать электроэнергию», — сказал он журналистам.
Как отметил глава «Росатома», благодаря оперативным мерам сетевых служб и надежности оборудования электростанции, российская энергосистема избежала серьёзных проблем.
По словам Лихачёва, участившиеся атаки украинских вооруженных сил на российские атомные объекты расцениваются в «Росатоме» как ответ Киева на успехи российских войск на фронте. Россия уведомила МАГАТЭ о произошедших инцидентах и выразила серьезную обеспокоенность недопустимостью подобных действий.
Нововоронежская АЭС имени В.А. Сидоренко, расположенная в 45 километрах к югу от Воронежа на берегу Дона, начала свою работу в 1964 году. На станции функционируют семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, три из которых уже не используются.
А минувшей ночью ВСУ предприняли очередную попытку атаки российских регионов — всего за ночь сбили 216 вражеских объектов. По данным Минобороны, 66 БПЛА сбили над Кубанью. Сильнее всего пострадал Новороссийск.
