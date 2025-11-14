ПВО России отразила одну из крупнейших атак в небе, сбив 216 украинских дронов

Российские силы ПВО за одну ночь в небе над регионами страны и акваторией Чёрного моря уничтожили 216 украинских беспилотников. Масштаб атаки оказался одним из крупнейших за последнее время.

В Минобороны уточнили географию ночного налёта: 66 дронов сбили над Краснодарским краем, 45 – над Саратовской областью, 19 – над Крымом. Ещё восемь аппаратов перехватили над Волгоградской областью, семь – над Ростовской, четыре – над Белгородской. В Тамбовской области сбили три БПЛА, в Брянской – два, по одному – над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями. Ещё один крупный «пакет» – 59 дронов – уничтожили над Чёрным морем.