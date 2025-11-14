Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 03:48

Ограничения на полёты сняли в четырёх российских аэропортах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

С аэропортов Тамбова (Донское), Краснодара (Пашковский), Геленджика и Волгограда сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ранее введённые ограничения были направлены на обеспечение безопасности полётов. В настоящее время все указанные воздушные гавани возвращаются к нормальному режиму работы.

Неопознанный дрон дважды за неделю пролетел над пороховым заводом во Франции
Неопознанный дрон дважды за неделю пролетел над пороховым заводом во Франции

Ночью были закрыты сразу 11 российских аэропортов. На данный момент план «Ковёр» продолжает действовать в авиагаванях Казани, Нижнекамска (Бегишево), Оренбурга, Самары, Уфы, Пензы и Саратова.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Тамбовская область
  • Волгоградская область
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar