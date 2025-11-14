Ограничения на полёты сняли в четырёх российских аэропортах

С аэропортов Тамбова (Донское), Краснодара (Пашковский), Геленджика и Волгограда сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ранее введённые ограничения были направлены на обеспечение безопасности полётов. В настоящее время все указанные воздушные гавани возвращаются к нормальному режиму работы.

Ночью были закрыты сразу 11 российских аэропортов. На данный момент план «Ковёр» продолжает действовать в авиагаванях Казани, Нижнекамска (Бегишево), Оренбурга, Самары, Уфы, Пензы и Саратова.