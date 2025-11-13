Россия и США
13 ноября, 20:47

Число приостановивших работу аэропортов в России выросло до пяти

Ограничения на полёты введены в аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова

Обложка © Life.ru

В аэропортах Пензы, Саратова (Гагарин) и Тамбова (Донское) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов»,написал представитель ведомства Артём Кореняко в телеграм-канале.

Ранее временные ограничения на полёты были введены в аэропортах Геленджика и Волгограда. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах у авиаперевозчиков.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
