Число приостановивших работу аэропортов в России выросло до пяти
Ограничения на полёты введены в аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова
В аэропортах Пензы, Саратова (Гагарин) и Тамбова (Донское) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — написал представитель ведомства Артём Кореняко в телеграм-канале.
Ранее временные ограничения на полёты были введены в аэропортах Геленджика и Волгограда. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах у авиаперевозчиков.