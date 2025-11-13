Временные ограничения на полёты введены в аэропортах Геленджика и Волгограда
Обложка © Life.ru
Дополнительные ограничения на приём и выпуск самолётов были сняты сразу в двух российских аэропортах. Об этом сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.
«Аэропорт Геленджик — введены дополнительные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Также ограничения введены в аэропорту Волгограда.
Ранее закрыли аэропорты Краснодара и Геленджика, Тамбова и Калуги, где также были введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Позже в первых двух сняли ограничения.
