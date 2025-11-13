Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 18:32

Временные ограничения на полёты введены в аэропортах Геленджика и Волгограда

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Дополнительные ограничения на приём и выпуск самолётов были сняты сразу в двух российских аэропортах. Об этом сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.

«Аэропорт Геленджик — введены дополнительные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Также ограничения введены в аэропорту Волгограда.

Отражена крупнейшая за последние недели атака дронов ВСУ на Россию: сбито 130 БПЛА
Отражена крупнейшая за последние недели атака дронов ВСУ на Россию: сбито 130 БПЛА

Ранее закрыли аэропорты Краснодара и Геленджика, Тамбова и Калуги, где также были введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Позже в первых двух сняли ограничения.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar