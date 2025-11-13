Аэропорт Краснодара закрыли для полётов утром 13 ноября

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Краснодара утром 13 ноября. Пресс-служба ведомства сообщила о закрытии воздушной гавани около 5 утра (мск).

«Аэропорт Краснодар (Пашковский) — в дополнение к действующему NOTAM введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что временные меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность полётов.

Как сообщал Life.ru, сейчас также продолжает действовать запрет на полёты гражданских самолётов в аэропорту Тамбова. Ночью закрывали воздушную гавань Калуги, но там ограничения уже сняты.