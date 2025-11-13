Россия и США
13 ноября, 02:17

Аэропорт Краснодара закрыли для полётов утром 13 ноября

Обложка © Life.ru

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Краснодара утром 13 ноября. Пресс-служба ведомства сообщила о закрытии воздушной гавани около 5 утра (мск).

«Аэропорт Краснодар (Пашковский) — в дополнение к действующему NOTAM введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что временные меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность полётов.

Шесть украинских беспилотников уничтожены силами ПВО за три часа
Шесть украинских беспилотников уничтожены силами ПВО за три часа

Как сообщал Life.ru, сейчас также продолжает действовать запрет на полёты гражданских самолётов в аэропорту Тамбова. Ночью закрывали воздушную гавань Калуги, но там ограничения уже сняты.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Лия Мурадьян
