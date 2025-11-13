Россия и США
12 ноября, 21:01

Шесть украинских беспилотников уничтожены силами ПВО за три часа

Обложка © Telegram / Минобороны России

В ходе вечернего дежурства с 20:00 до 23:00 по московскому времени расчётами противовоздушной обороны было нейтрализовано шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщило МО РФ.

Четыре воздушные цели были уничтожены в небе над территорией Республики Крым, по одному дрону сбито над Курской и Орловской областями.

Четверо сотрудников МЧС пострадали при атаке дронов ВСУ в Горловке
А в ночь на 12 ноября силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами РФ, включая Московский. Больше всего (8) дронов сбили над Ростовской областью.

