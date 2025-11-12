Россия и США
Регион
12 ноября, 16:00

Четверо сотрудников МЧС пострадали при атаке дронов ВСУ в Горловке

Обложка © МЧС России

В результате атаки беспилотника-камикадзе в Горловке были ранены четверо российских спасателей. По информации МЧС, пожарные направлялись для ликвидации пожара на свалке, когда заметили дрон и успели покинуть машину до взрыва. Однако пострадавшие всё же есть.

Фото © МЧС России

«Пожарные выехали для ликвидации загорания на полигоне твёрдых бытовых отходов. Следуя к месту вызова, огнеборцы заметили в небе БПЛА-камикадзе и успели оперативно покинуть автомобиль», — рассказали в ведомстве, отметив, что четверо сотрудников части получили акубаротравму.

Ранее в Белгородской области под ударом украинских беспилотников пострадали два человека. В Шебекинском округе два человека ранены в результате атак дронов. В селе Белянка водитель КамАЗа с тяжёлыми ранениями груди и конечностей был госпитализирован. В Червона Дибровке боец «Орлана» с осколочным ранением ноги самостоятельно добрался до больницы, где получает лечение.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ДНР
