Мирный житель и боец «Орлана» попали под удары дронов ВСУ в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших в результате атак беспилотников. В селе Белянка Шебекинского округа водитель грузовика «Камаз» получил тяжелые минно-взрывные и осколочные ранения груди, рук и ног при атаке дрона. Мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии и проходит операцию в Шебекинской ЦРБ.

Также в селе Червона Дибровка боец подразделения «Орлан» получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги от детонации FPV-дрона. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказывают необходимое лечение.

В Белгородском районе и Грайворонском округе зафиксированы разрушения гражданских объектов. В результате атаки дронов пострадали частные дома, автомобили и склад. Информация о масштабах ущерба уточняется.

На днях сообщалось, что система энерго- и теплоснабжения Белгорода получила серьёзные повреждения после ракетного обстрела со стороны ВСУ. В результате обстрела без света остались более 20 тысяч человек.