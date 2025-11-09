Россия и США
9 ноября, 07:27

В Белгороде после атаки ВСУ повреждена энергоинфраструктура

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasha Chornyi

Система энерго- и теплоснабжения Белгорода получила серьёзные повреждения после ракетного обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.

В результате обстрела без света остаются более 20 тысяч человек. Специалисты продолжают восстановительные работы. По его словам, энергетики сейчас героически устраняют последствия атаки и работают над восстановлением повреждённых сетей.

«Надеюсь, что эти изменения не создадут большого дискомфорта жителям Белгорода», — отметил глава региона.

Ранее Life.ru сообщал, что в результате атаки ВСУ на Белгород более 20 тысяч человек остались без электроснабжения. Повреждения энергоинфраструктуры привели к отключениям света в городе и посёлке Дубовое. Аварийные службы оперативно работают над восстановлением энергоснабжения, пострадавших нет.

