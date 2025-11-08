Более 20 тысяч жителей Белгорода и области остались без света из-за атаки ВСУ
Система ПВО в Белгороде и Белгородском районе успешно перехватила несколько воздушных целей. В результате инцидента более 20 тысяч человек остались без электроснабжения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Система ПВО успешно отразила атаку, предварительно, пострадавших нет. Однако в результате инцидентов возникли проблемы с энергоснабжением.
«На ряде улиц (в Белгороде) есть проблемы с электричеством. Также энергоснабжение отсутствует в части поселка Дубовое Белгородского района. Без света остаются более 20 тысяч жителей», — написал Гладков.
По словам Гладкова, оперативные и аварийные службы активно занимаются решением возникших проблем. Параллельно с этим, энергетики работают над возобновлением электроснабжения.
Ранее сообщалось, что в Вологодской области подстанция «Белозёрская» подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Несмотря на инцидент, энергоснабжение региона продолжает функционировать в штатном режиме.
