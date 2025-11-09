Россия и США
9 ноября, 16:39

В Госдуме пообещали масштабный ответ на атаку ВСУ на Белгород

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Армия России нанесёт значительно более масштабный ответный удар за атаку ВСУ по энергосистеме Белгородской области. Такую точку зрения в разговоре с корреспондентом NEWS.ru высказал депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник.

Он заявил, что ответные действия будут несомненными и гораздо серьёзнее украинских. По его словам, Россия так просто не оставит налёт на критическую инфраструктуру Белгородской области. Что касается повреждённых объектов, то парламентарий выразил уверенность в их скорейшем восстановлении.

В результате атак БПЛА в Белгородской области ранены два человека

Ранее сообщалось, что система энерго- и теплоснабжения Белгорода получила серьёзные повреждения после ракетного обстрела со стороны ВСУ. В результате обстрела без света остались более 20 тысяч человек. Специалисты продолжают восстановительные работы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

