В Госдуме пообещали масштабный ответ на атаку ВСУ на Белгород

Армия России нанесёт значительно более масштабный ответный удар за атаку ВСУ по энергосистеме Белгородской области. Такую точку зрения в разговоре с корреспондентом NEWS.ru высказал депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник.

Он заявил, что ответные действия будут несомненными и гораздо серьёзнее украинских. По его словам, Россия так просто не оставит налёт на критическую инфраструктуру Белгородской области. Что касается повреждённых объектов, то парламентарий выразил уверенность в их скорейшем восстановлении.

Ранее сообщалось, что система энерго- и теплоснабжения Белгорода получила серьёзные повреждения после ракетного обстрела со стороны ВСУ. В результате обстрела без света остались более 20 тысяч человек. Специалисты продолжают восстановительные работы.