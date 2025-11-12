Россия и США
12 ноября, 05:29

Четыре семьи проснулись в Орловской области из-за повреждения крыш дронами ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vaakim

За прошедшую ночь во время атаки ВСУ в Орловской области были уничтожены 4 беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков у себя в телеграм-канале.

По его словам, никто из местных жителей не пострадал, однако обломки сбитых дронов повредили крыши четырёх частных домов.

«На местах происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — написал глава области.

Вчера поздно вечером Life.ru рассказывал, что в Орловской области была объявлена опасность атаки украинских беспилотников. В общей сложности российские системы ПВО сбили 22 дрона ВСУ над Московской областью и другими регионами РФ.

Владимир Озеров
