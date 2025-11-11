Россия и США
Регион
11 ноября, 18:07

Опасность атаки БПЛА объявили в Орловской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Es sarawuth

В Орловской области была объявлена срочная угроза атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее экстренное оповещение было распространено через официальное приложение МЧС России.

«Внимание! Опасность атаки БПЛА! На территории Орловской области. Будьте бдительны», — говорится в сообщении. Ведомство призвало жителей региона сохранять повышенную бдительность в сложившейся ситуации.

Ранее в Белгородской области под ударом украинских беспилотников пострадали два человека. В результате атаки дрона в селе Белянка водитель КамАЗа получил тяжёлые ранения и был прооперирован в Шебекинской больнице. Кроме того, в селе Червона Дибровка боец подразделения «Орлан» был ранен в ногу при взрыве FPV-дрона. Он самостоятельно добрался до медучреждения, где ему оказывается необходимая помощь.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Александра Мышляева
