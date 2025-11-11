Опасность атаки БПЛА объявили в Орловской области

Ранее в Белгородской области под ударом украинских беспилотников пострадали два человека. В результате атаки дрона в селе Белянка водитель КамАЗа получил тяжёлые ранения и был прооперирован в Шебекинской больнице. Кроме того, в селе Червона Дибровка боец подразделения «Орлан» был ранен в ногу при взрыве FPV-дрона. Он самостоятельно добрался до медучреждения, где ему оказывается необходимая помощь.