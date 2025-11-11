Жители села Богатырь прорывались к Армии России под дронами ВСУ, трое погибли

Жители села Богатырь в ДНР пытались добраться до российских войск через линию боевого соприкосновения под атаками украинских дронов. Об этом сообщил один из выживших, местный житель Александр Демишев. По его словам, при попытке выхода из населённого пункта погибли трое человек, ещё несколько получили тяжёлые ранения, пишет РИА «Новости».

Демишев рассказал, что во время боевых действий жители укрывались в подвалах. В селе, по его словам, оставалось около 180 человек, которые ждали прихода российских подразделений. Украинские войска, зная о позиции местных жителей, регулярно обстреливали их дома с беспилотников, в том числе с помощью тяжёлых дронов типа «Баба-Яга».

«Это было очень опасно… За две недели до нас один мужчина хотел выйти из села, его застрелили», — сообщил Демишев.

По его словам, группа из 15 человек решила покинуть населённый пункт, несмотря на установленные мины и наблюдение дронов. В группе были пожилые люди и инвалиды, которых вывозили на тележках. На выезде из села одна из тележек подорвалась на мине.

«Бабушка — насмерть, естественно. Нас ещё пятеро ранило. Трое — без ног», — сказал он.

Сам Демишев потерял часть ноги. Он отметил, что мины устанавливали украинские военнослужащие, пытавшиеся замедлить продвижение российских войск. Раненым удалось добраться до российских позиций, где им оказали помощь. Ещё двое участников группы скончались от ран уже в тылу. Сейчас мужчина проходит лечение в одной из больниц ДНР.

Ранее в Белгородской области под ударом украинских беспилотников пострадали два человека. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Белянка Шебекинского округа водитель грузовика «КамАЗ» получил тяжёлые минно-взрывные и осколочные ранения груди, рук и ног после атаки дрона. Мужчину доставили в Шебекинскую ЦРБ, где ему проводят операцию. Кроме того, в селе Червона Дибровка боец подразделения «Орлан» получил осколочные ранения ноги в результате детонации FPV-дрона. Он самостоятельно добрался до больницы и получает необходимое лечение.