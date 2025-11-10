Положение ВСУ на линии фронта становится всё более критическим из-за постоянного давления российских войск. Подробный анализ текущей оперативной обстановки представил участник спецоперации, военкор Евгений Линин в беседе с «Царьградом».

Он привёл в пример Малую Токмачку в Запорожской области — укреплённый населённый пункт с капитальными фортификациями, который был взят под контроль после нескольких мощных ударов. Аналогично сложная ситуация, по словам Линина, складывается на Покровском и Купянском направлениях, под Волчанском и даже в Сумской области, где украинское командование, несмотря на контратаки, не может вернуть потерянные территории.

Серьёзной проблемой для ВСУ стали и российские плацдармы на левом берегу Днепра, которые не удаётся ликвидировать.

«Единственный асимметричный ответ, который ВСУ могут противопоставить сегодня, — это огромное количество дронов, поставляемых с Запада. Только за счёт создания так называемых «килл-зон» с помощью беспилотников им удаётся какое-то время удерживать занимаемые рубежи», — отметил военкор.

Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия уже начала зачистку центра Красноармейска от боевиков ВСУ. Некоторые украинские военнослужащие пытаются ускользнуть из города, однако такие попытки пресекаются.