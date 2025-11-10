Россия и США
10 ноября, 11:21

Военкор рассказал, как ВСУ теряют один рубеж за другим в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Положение ВСУ на линии фронта становится всё более критическим из-за постоянного давления российских войск. Подробный анализ текущей оперативной обстановки представил участник спецоперации, военкор Евгений Линин в беседе с «Царьградом».

Он привёл в пример Малую Токмачку в Запорожской области — укреплённый населённый пункт с капитальными фортификациями, который был взят под контроль после нескольких мощных ударов. Аналогично сложная ситуация, по словам Линина, складывается на Покровском и Купянском направлениях, под Волчанском и даже в Сумской области, где украинское командование, несмотря на контратаки, не может вернуть потерянные территории.

Серьёзной проблемой для ВСУ стали и российские плацдармы на левом берегу Днепра, которые не удаётся ликвидировать.

«Единственный асимметричный ответ, который ВСУ могут противопоставить сегодня, — это огромное количество дронов, поставляемых с Запада. Только за счёт создания так называемых «килл-зон» с помощью беспилотников им удаётся какое-то время удерживать занимаемые рубежи», — отметил военкор.

После удара возмездия ВС РФ союзники Киева поняли, что не могут его защитить
Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия уже начала зачистку центра Красноармейска от боевиков ВСУ. Некоторые украинские военнослужащие пытаются ускользнуть из города, однако такие попытки пресекаются.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Владимир Озеров
