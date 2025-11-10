Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил в эфире своего YouTube-канала, что после ответного удара Вооружённых сил Российской Федерации по Украине западные страны осознали бесполезность своей поддержки киевского режима.

«Западные правительства понимают, что не смогут снабдить Украину системами ПВО, чтобы попробовать противостоять ракетам и дронам. И что все попытки это сделать — это полный провал», — отметил Меркурис.

По словам эксперта, союзники Киева лишь истощили собственные запасы и доказали неэффективность своего оружия против российских систем.

«Европейские правительства продолжают настаивать на том, что они с Украиной настолько, насколько потребуется. Даже когда тухнет свет по всей Украине», — заключил аналитик.

Ранее ВС России нанесли мощный ответный удар по объектам военно-промышленного и газоэнергетического комплексов Украины. Министерство обороны РФ подтвердило проведение операции в качестве реакции на предшествующие террористические атаки Киева против российских гражданских территорий. Удар был осуществлён с использованием воздушных, наземных и морских комплексов. Особо было отмечено применение гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а также ударных беспилотных летательных аппаратов. Основными целями атаки стали предприятия украинского ВПК и сопутствующие энергетические объекты, обеспечивающие их функционирование.