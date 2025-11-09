Российские подразделения ведут зачистку центральных районов Красноармейска (украинское название — Покровск) от оставшихся сил ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, бои переместились в городскую застройку, где бойцам приходится продвигаться квартал за кварталом.

«Ситуация разворачивается таким образом, что идут городские бои, идёт зачистка, в частности — Центрального района, восточной его части», — заявил Пушилин в видеообращении.

Глава ДНР также отметил, что украинские военные пытаются покинуть город через северное направление, однако такие попытки пресекаются. Российские подразделения, по словам Пушилина, продолжают укреплять позиции на подступах к городу, одновременно перекрывая пути снабжения. Это, как утверждается, делает невозможным проведение ротации или снабжение украинской группировки.

Пушилин также упомянул, что ВСУ пытаются сдержать развитие событий за счёт контратак в районе Родинского и попыток удержать силы в Димитрове, однако такие действия, по его словам, не приводят к заметным результатам. При этом он подчеркнул, что интенсивность боёв остаётся высокой, а ситуация динамично меняется.

Ранее Life.ru сообщил, что бойцы ВСУ массово сдаются в плен в районе Красноармейска и Димитрова. Российские военные успешно справляются со своими задачами, несмотря на активные попытки противника прорвать окружение и контратаковать.