В районе населённого пункта Иванополье в ДНР была зафиксирована активность подразделений ВСУ, рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, разведка своевременно обнаружила движение противника и передала данные в штаб. Благодаря оперативной работе бойцов информация о координатах и маршрутах была получена без задержек, что позволило немедленно принять решение о дальнейших действиях.

Кадыров отметил, что военнослужащие полка «Север-Ахмат», работающие в данном секторе, хорошо знакомы с подобными ситуациями и чётко знают порядок действий. Он подчеркнул, что бойцы выполнили поставленную задачу точно и слаженно, проведя удар по позициям противника. В результате, как заявил руководитель региона, украинские подразделения лишились намеченных планов, а также утратили укрепления, на которые рассчитывали.

«Бойцы сделали свою работу точно и без промахов. В результате противник остался без планов, без позиций и без желания возвращаться», — заявил Кадыров в телеграм-канале.

Ранее Life.ru писал, что бойцам ВС РФ удалось ликвидировать группу бойцов ВСУ рядом с Купянском. Бойцы российской армии обезвредили десяток бойцов ВСУ, занимавших оборону на важных позициях города.