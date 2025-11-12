Упавшие обломки БПЛА привели к пожару в промзоне Будённовска

Из-за упавших обломков украинского БПЛА на территории промзоны в Ставропольском крае вспыхнул пожар. Атаку беспилотников ночью 12 ноября отразили российские силы противовоздушной обороны над Будённовском. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

«От обломков сбитых БПЛА на территории промзоны Будённовска произошло возгорание. Пожарные расчёты и экстренные службы работают на месте», — сообщил губернатор в Telegram-канале.

По предварительным данным, инцидент обошёлся без пострадавших. Жилые дома и системы жизнеобеспечения тоже не затронуло.

Как сообщал Life.ru, этой же ночью отразили атаку украинских дронов в трёх районах Ростовской области. Люди не пострадали, о последствиях на земеле также не сообщали.