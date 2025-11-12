В Ростовской области отбили атаку украинских беспилотников

В Ростовской области силы ПВО отразили атаку беспилотников в трёх районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.

«Минувшей ночью беспилотная атака отражена в Донецке, Новошахтинске и Каменском районе. Никто из людей не пострадал», – написал Слюсарь.

В настоящее время уточняются данные о последствиях на земле.

Ранее Life.ru писал, что российские силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник ВСУ. На месте падения обломков уже работают экстренные службы. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.