12 ноября, 03:26

В Ростовской области отбили атаку украинских беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

В Ростовской области силы ПВО отразили атаку беспилотников в трёх районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.

«Минувшей ночью беспилотная атака отражена в Донецке, Новошахтинске и Каменском районе. Никто из людей не пострадал», – написал Слюсарь.

В настоящее время уточняются данные о последствиях на земле.

Три украинских БПЛА сбили над Брянской областью

Ранее Life.ru писал, что российские силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник ВСУ. На месте падения обломков уже работают экстренные службы. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

