В Ростовской области отбили атаку украинских беспилотников
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
В Ростовской области силы ПВО отразили атаку беспилотников в трёх районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.
«Минувшей ночью беспилотная атака отражена в Донецке, Новошахтинске и Каменском районе. Никто из людей не пострадал», – написал Слюсарь.
В настоящее время уточняются данные о последствиях на земле.
Ранее Life.ru писал, что российские силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник ВСУ. На месте падения обломков уже работают экстренные службы. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.
