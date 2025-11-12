Россия и США
12 ноября, 00:39

Три украинских БПЛА сбили над Брянской областью

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Подразделениями противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации была успешно отражена атака с воздуха в небе над Брянской областью. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, были обнаружены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — написал он в своих соцсетях.

Опасность атаки БПЛА объявили в Орловской области
Опасность атаки БПЛА объявили в Орловской области

Также этой ночью враг пытался атаковать Москву. На подлёте к столице сбили один вражеский дрон. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

