11 ноября, 23:48

Летевший на Москву беспилотник ВСУ сбили российские силы ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rocksweeper

Российские силы противовоздушной обороны сбили летевший на Москву украинский беспилотный аппарат. Об этом сообщил ночью 12 ноября в своём Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву», — указано в сообщении.

Столичные власти уточнили, что сейчас на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб. О других последствиях информации пока нет.

Над регионами России за два часа сбили девять украинских беспилотников

Напомним, что этой же ночью Росавиация в целях безопасности временно закрыла аэропорты в трёх регионах России. Воздушные гавани закрыты для полётов в Грозном, Владикавказе и Калуге.

