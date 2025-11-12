Летевший на Москву беспилотник ВСУ сбили российские силы ПВО

Российские силы противовоздушной обороны сбили летевший на Москву украинский беспилотный аппарат. Об этом сообщил ночью 12 ноября в своём Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву», — указано в сообщении.

Столичные власти уточнили, что сейчас на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб. О других последствиях информации пока нет.

Напомним, что этой же ночью Росавиация в целях безопасности временно закрыла аэропорты в трёх регионах России. Воздушные гавани закрыты для полётов в Грозном, Владикавказе и Калуге.