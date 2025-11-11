Над регионами России за два часа сбили девять украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны России за два часа отразили массированную атаку украинских беспилотников. Согласно оперативным данным Министерства обороны РФ, в период с 21:00 до 23:00 мск было уничтожено девять БПЛА самолётного типа.

Четыре беспилотных летательных аппарата нейтрализованы над Ростовской областью, три — над Брянской областью, по одному БПЛА сбито над территориями Курской и Орловской областей.

А в период с 13:00 до 19:00 российские системы противовоздушной обороны в течение шести часов уничтожили десять украинских беспилотников самолётного типа. Над территорией Оренбургской области было нейтрализовано семь вражеских БПЛА, ещё три уничтожены в небе над Белгородской областью.