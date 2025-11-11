Силы ПВО сбили 10 украинских БПЛА над Оренбургской и Белгородской областями

Российские системы противовоздушной обороны в течение шести часов уничтожили десять украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в оперативной сводке.

Согласно данным военного ведомства, перехват воздушных целей осуществлялся в период с 13:00 до 19:00 по московскому времени. Над территорией Оренбургской области было нейтрализовано семь вражеских БПЛА, ещё три уничтожены в небе над Белгородской областью.

Все воздушные цели были своевременно обнаружены и ликвидированы дежурными средствами ПВО. Попытки атаки беспилотников пресечены, разрушений и жертв на земле не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в период с 12:00 до 20:00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны было уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В течение указанного восьмичасового периода пять беспилотников были нейтрализованы в воздушном пространстве Брянской области, один дрон ВСУ перехвачен над Курской областью, и ещё один — над территорией Крыма.