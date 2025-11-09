Силы ПВО сбили 10 украинских дронов над Воронежской и Белгородской областями

В Министерстве обороны сообщили о пресечении очередной попытки атаки украинских беспилотников на российские регионы. По данным ведомства, за четыре часа дежурные средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили десять БПЛА самолётного типа.

«С 13.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских БПЛА самолётного типа: семь – над территорией Воронежской области и три – над территорией Белгородской области», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее ВСУ пытались атаковать многоэтажный жилой дом дроном в Димитрове (Мирнограде), но безрезультатно. На северной окраине города замечены российские штурмовики на мотоциклах, а продвижение армии России продолжается в северо-восточных кварталах.